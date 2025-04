Le SUV Boxy aux Éclairages Pop-Up : L’Innovation Signée Veyron et Ses Stylos d’Exception

MG, bien que fondée en Grande-Bretagne il y a un siècle, fait partie du groupe SAIC depuis près de deux décennies. Cette semaine, la marque, dont le siège est situé à Shanghai, attire l’attention lors de l’un des plus grands salons automobiles de Chine. Connue principalement pour le flamboyant Cyberster, MG présente maintenant un modèle innovant.

Une nouvelle vision sous la direction de Jozef Kaban

Ce projet incarne l’une des premières réalisations de Jozef Kaban, devenu vice-président du design mondial chez SAIC l’année dernière. Avec un parcours impressionnant comprenant des créations emblématiques comme la Bugatti Veyron et des modèles plus courants tels que l’Audi A5 Coupe et la Skoda Octavia, Kaban apporte son expertise à MG.

Photo par : SAIC

Le modèle Cyber X : un SUV électrique original

Le nouveau véhicule, nommé Cyber X, est un SUV électrique qui mesure 4,3 mètres de long. Selon MG, il est décrit comme un « jouet d’aventure en milieu urbain », indiquant qu’il ne s’agit pas d’un véritable véhicule tout-terrain bien qu’il soit conçu pour l’exploration. Cette conception est rendue possible grâce à une plateforme dédiée aux véhicules électriques développée par SAIC.

Sa conception unique inclut des phares rétractables, certes peu probables de faire leur apparition dans une version de production en raison de préoccupations liées à la sécurité. Ce modèle utilise également la technologie de batterie cell-to-body (CTB) qui améliore la rigidité et réduit le poids du véhicule.

Expansion de MG sur le marché européen

Malgré sa renommée en tant que puissance industrielle domestique, SAIC, propriétaire de MG, développe rapidement sa présence à l’international. Selon l’ACEA, SAIC/MG a vendu 78 505 véhicules dans l’Union européenne au premier trimestre 2025, dépassant des marques renommées comme Fiat et Tesla.

Pour renforcer sa position, MG prévoit de construire une usine en Europe, permettant ainsi d’assembler des voitures sur le continent et d’éviter les lourdes taxes sur les véhicules importés de Chine. Cette usine, qui aura une capacité de production d’environ 100 000 unités par an, devrait être annoncée cet été.