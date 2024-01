Fiabilité des voitures électriques : mécaniciens au chomage, équipements couteux pour les garagistes …

Les voitures électriques gagnent de plus en plus en popularité sur le marché automobile. Une des raisons de cet engouement est notamment la simplicité d’entretien de ces véhicules par rapport aux modèles fonctionnant avec un moteur thermique.

Les pièces spécifiques aux voitures électriques ne nécessitent pas d’entretien particulier. La batterie, par exemple, n’exige aucune maintenance régulière. Et contrairement à un modèle thermique, vous n’êtes pas obligé de lubrifier le moteur d’une voiture électrique.

Un entretien moins fréquent et moins coûteux

Dans l’ensemble, l’entretien d’une voiture électrique est moins fréquent et moins coûteux que celui d’un véhicule thermique. Cela s’explique en partie par le fait qu’il n’y a pas de vidange d’huile ni de remplacement de filtre à huile dans les voitures électriques.

D’autres éléments sont également épargnés, comme le système d’échappement ou la courroie de distribution. Le travail du garagiste consiste principalement à établir un diagnostic électronique et à contrôler divers éléments communs avec les autres véhicules (freins, pneus, etc.) ainsi que l’état des consommables.

De nouvelles pratiques pour l’entretien des voitures électriques

Même si l’entretien des véhicules électriques est simplifié et plus économique, nous vous conseillons de prendre certaines précautions et d’adopter de nouvelles habitudes pour prolonger la durée de vie de ces modèles.

Si une voiture électrique ne nécessite pas de maintenance spécifique pour sa batterie, nous vous recommandons de surveiller son état et ses performances. Des cycles de charge complets ou partiels peuvent engendrer une dégradation progressive de la capacité de stockage d’énergie, respectez les conseils du fabricant en matière de recharge (type de prise, durée de charge, etc.).

Une autre particularité des voitures électriques concerne le freinage régénératif. Ce système permet de récupérer une partie de l’énergie cinétique lors du freinage et de la transformer en électricité pour recharger la batterie. Cette technique augmente la durée de vie des plaquettes de frein et l’autonomie générale du véhicule.

Un marché de l’entretien automobile en évolution

Avec la démocratisation des voitures électriques, les garagistes doivent adapter leurs compétences et leur matériel pour offrir un service d’entretien adapté à ces nouveaux modèles. Les écoles de formation et les constructeurs proposent désormais des formations spécifiques pour préparer les professionnels à cette mutation du marché.

Des formations pour les professionnels de l’automobile

Face à cette évolution du secteur, les écoles de formation et les constructeurs mettent en place des programmes spécifiques pour former les garagistes aux nouvelles technologies et pratiques liées aux véhicules électriques. Cela inclut notamment : l’apprentissage des systèmes électroniques, le diagnostic et l’entretien des organes électriques ou encore la gestion de la recharge et des batteries.

Un enjeu environnemental

En plus de présenter des avantages économiques pour les automobilistes et les professionnels du secteur, la simplification de l’entretien des voitures électriques constitue également un enjeu environnemental majeur. En réduisant la production de déchets liés à l’entretien (huiles usées, filtres, etc.), les véhicules électriques contribuent à diminuer l’impact écologique de l’automobile.

Les voitures électriques ont l’avantage de nécessiter moins d’entretien que les modèles thermiques, ce qui est bénéfique tant sur le plan financier qu’environnemental. Mais nous vous conseillons d’adopter de nouvelles pratiques et compétences pour profiter pleinement des avantages offerts par ces véhicules du futur.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

