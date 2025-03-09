Ce Vidéo Rétro de Sebring Présente un Festival de Voitures Exceptionnelles

Le week-end prochain marquera le déroulement annuel des 12 Heures de Sebring, l’une des grandes courses automobiles. Pour se plonger dans l’ambiance, découvrez cette vidéo récemment publiée sur la course de 1964, qui regorge de voitures incroyables, de pilotes exceptionnels et d’une action à couper le souffle.

Un duel captivant à Sebring en 1964

À la pointe du classement, la question n’était pas de savoir « qui allait gagner ? », mais plutôt « quelle Ferrari allait l’emporter ? ». Avec son moteur de 275 chevaux, la marque italienne a dominé la catégorie Prototype de plus de 3,0 litres du début à la fin. En revanche, en bas du classement, la compétition se révélait plus serrée. Les Shelby Cobras affrontaient les Ferrari 250 GTO pour la catégorie GT 5,0 litres, avec une Cobra Daytona remportant la victoire, atteignant la quatrième place au général.

Une diversité de véhicules emblématiques

Les années 60 ont vu des voitures fascinantes s’affronter, représentant un large éventail de ce que devait être le sport automobile. On pouvait y voir des Porsche telles que la 904 Carrera GTS, la 718, ainsi qu’une flotte de 356 Carreras, dont certaines étaient dotées de carrosseries Zagato. L’Alfa Romeo a également fait sensation avec ses splendides Giulia TZ. Évidemment, des modèles emblématiques comme les Austin-Healey 3000 et les MG B s’affichaient également sur le circuit.

La Corvette Grand Sport, bien que pilotée par des légendes comme Roger Penske et AJ Foyt, a dû concourir en tant que prototype, car Chevrolet n’en avait produit qu’un nombre très limité. Parmi les surprises de la course, on a également remarqué quelques Volvo P1800 et même de superbes Alpines de 1,0 litre.

Cette rétrospective sur l’épreuve de 1964 nous rappelle à quel point la course de voitures de sport était encore à ses débuts. Bien que ce fût le plus haut niveau de compétition de l’époque, tout semble si décontracté, en dépit du talent et des voitures impressionnantes présentes sur le circuit. Dans quelques jours à peine, Sebring accueillera à nouveau des noms prestigieux tels que Porsche, Corvette, Ferrari et Ford.