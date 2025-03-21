1 € par jour pour conduire : la nouvelle taxe estivale qui s’annonce en Espagne.

Un nouveau défi pour la circulation à Ibiza

Les autorités espagnoles intensifient leurs efforts pour limiter la circulation des véhicules privés, notamment dans les zones à forte densité de population. Ibiza, en particulier, a décidé de prendre des mesures préventives avant l’arrivée des saisons touristiques. Ces initiatives visent à réduire la congestion tout en respectant l’environnement, tout en suscitant des débats sur leur viabilité.

Introduction de nouvelles taxes pour les véhicules à Ibiza

Le Consell d’Ibiza a récemment annoncé l’instauration d’une nouvelle taxe appliquée aux voitures des touristes entrant sur l’île cet été. En effet, cette décision s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures visant à sentir les effets de la saturation durant la saison estivale.

Détails des nouvelles mesures fiscales

Selon les informations fournies par la Cadena Ser, cette nouvelle taxe, qui s’élèvera à 1 € par jour, s’appliquera à tous les véhicules de touristes. Les mesures entreront en vigueur dès juin et les usagers régleront l’impôt directement aux compagnies maritimes, qui seront ensuite chargées de transmettre les fonds au Consell d’Ibiza dans le mois suivant.

Objectif de la taxe

Le conseller d’ Hacienda a déclaré que l’objectif principal de cette taxe est de contrôler le nombre de véhicules entrant sur l’île durant l’été, sans objectif de recouvrement. Il espère ainsi diminuer l’impact du trafic sur l’environnement naturel d’Ibiza. Les recettes attendues pour cette initiative s’élèvent à environ 400 000 euros pour les voitures particulières et 922 000 euros pour les véhicules de location, dont les frais varieront selon la flotte de chaque entreprise.

Les exceptions et l’avenir de la réglementation

La nouvelle législation exclut pour l’instant les motos de ces nouvelles restrictions. L’introduction de cette taxe permet au Consell de gérer les coûts résultant de la régulation du trafic et de la mise en œuvre de cette mesure. Le nouveau cadre réglementaire est en attente d’une approbation finale avant sa mise en application.