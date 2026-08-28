Kherson frappée : évacuation demandée après un bombardement russe

Les autorités ukrainiennes ont lancé un appel urgent aux habitants de Kherson pour qu’ils évacuent la ville après que des frappes russes ont touché la centrale thermique locale. Cette escalade intervient dans un contexte de bombardements intensifiés sur cette métropole du sud de l’Ukraine, reconquise par les forces ukrainiennes en novembre 2022 mais restée à portée de l’artillerie russe depuis la rive opposée du Dniepr.

La centrale thermique visée constitue une infrastructure essentielle pour l’approvisionnement en chauffage et en électricité d’une partie de la population civile. Les dégâts causés par les bombardements compromettent la capacité de la ville à assurer les besoins élémentaires de ses résidents, particulièrement dans un contexte où les températures hivernales peuvent descendre largement en dessous de zéro.

Une ville sous le feu constant de l’artillerie

Kherson occupe une position stratégique particulièrement vulnérable dans le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie. Située sur la rive occidentale du Dniepr, la ville fait face aux positions russes installées sur la rive orientale du fleuve. Cette proximité expose quotidiennement la population civile aux tirs d’artillerie et aux bombardements aériens.

Depuis la libération de la ville par les forces ukrainiennes il y a plus d’un an, les habitants subissent des attaques répétées. Les infrastructures civiles, notamment les installations énergétiques, les hôpitaux et les bâtiments résidentiels, sont régulièrement touchés. Cette stratégie vise manifestement à rendre les conditions de vie impossibles pour la population restante.

Le ciblage des centrales thermiques et des installations énergétiques s’inscrit dans une campagne plus large menée par la Russie contre les infrastructures critiques ukrainiennes. Depuis l’automne 2022, ces attaques se sont multipliées, visant à priver les Ukrainiens d’électricité, de chauffage et d’eau courante, particulièrement durant les mois d’hiver.

Les conséquences humanitaires de la destruction des infrastructures

La destruction de la centrale thermique de Kherson aggrave une situation humanitaire déjà critique. Les habitants qui choisissent de rester dans la ville doivent composer avec des coupures d’électricité prolongées, un accès limité à l’eau potable et, désormais, des risques accrus concernant le chauffage. Ces conditions deviennent insoutenables pour les personnes âgées, les malades chroniques et les familles avec de jeunes enfants.

L’appel à l’évacuation lancé par les autorités locales témoigne de la gravité de la situation. Les responsables ukrainiens cherchent à prévenir une catastrophe humanitaire en encourageant les civils à quitter temporairement la zone. Toutefois, de nombreux résidents refusent de partir, attachés à leur domicile ou craignant de ne jamais pouvoir revenir.

Les opérations d’évacuation posent également des défis logistiques considérables. Les routes menant vers l’ouest peuvent elles-mêmes être exposées aux tirs, et les capacités d’accueil dans les régions plus sûres de l’Ukraine sont sollicitées par les déplacements massifs de population depuis le début du conflit en février 2022.

Une stratégie russe contestée par la communauté internationale

Les attaques contre les infrastructures civiles constituent une violation du droit international humanitaire. Les conventions de Genève interdisent explicitement de prendre pour cible des installations dont dépend la survie de la population civile. Les organisations internationales de défense des droits humains documentent systématiquement ces attaques en vue d’éventuelles poursuites pour crimes de guerre.

La communauté internationale a condamné à plusieurs reprises ces bombardements. L’Union européenne, les États-Unis et leurs alliés ont renforcé leurs sanctions contre la Russie en réponse à ces actions. Des programmes d’assistance humanitaire ont été mis en place pour fournir des générateurs électriques, des systèmes de chauffage d’urgence et d’autres équipements essentiels aux villes ukrainiennes privées d’énergie.

Les partenaires occidentaux de l’Ukraine se sont également engagés à soutenir la reconstruction des infrastructures détruites. Des équipes techniques internationales collaborent avec les autorités ukrainiennes pour rétablir les services essentiels, malgré les bombardements qui se poursuivent.

La résilience d’une population meurtrie

Malgré les conditions extrêmes, une partie de la population de Kherson refuse de quitter la ville. Certains habitants estiment qu’abandonner leur domicile reviendrait à céder face à l’agression. D’autres n’ont tout simplement pas les moyens matériels ou les réseaux familiaux nécessaires pour s’installer ailleurs.

Les services municipaux continuent de fonctionner tant bien que mal, cherchant à maintenir un minimum de normalité. Les équipes de réparation interviennent dès que possible après chaque attaque, risquant leur vie pour rétablir l’électricité ou réparer les conduites d’eau endommagées. Cette détermination illustre la résilience collective face à l’adversité.

Des initiatives citoyennes se multiplient pour venir en aide aux plus vulnérables. Des réseaux d’entraide distribuent nourriture, eau et couvertures. Des abris chauffés ouvrent leurs portes pour accueillir ceux dont les logements ne sont plus habitables. Cette solidarité spontanée permet à beaucoup de tenir dans l’attente de jours meilleurs.

Un avenir incertain pour la ville libérée

La situation militaire autour de Kherson reste figée depuis plusieurs mois. Le Dniepr constitue une ligne de front naturelle difficile à franchir pour les deux camps. Les forces ukrainiennes maintiennent le contrôle de la rive occidentale, mais leur incapacité à repousser l’artillerie russe au-delà de sa portée laisse la population civile exposée.

Les autorités ukrainiennes envisagent diverses options pour protéger les habitants. Des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires ont été déployés dans la région, mais ils ne peuvent intercepter tous les projectiles d’artillerie. La solution durable passe nécessairement par une évolution de la situation militaire sur le terrain.

En attendant, l’évacuation partielle de Kherson pourrait se poursuivre dans les jours et semaines à venir. Les autorités évaluent quotidiennement la situation pour adapter leurs recommandations. La priorité reste de préserver des vies humaines tout en maintenant une présence ukrainienne dans cette ville symbolique, première capitale régionale libérée depuis le début de l’invasion russe.