Giorgia Meloni célèbre ses quatre ans au pouvoir en Italie

Giorgia Meloni franchit ce mois de mars 2025 un cap symbolique en dépassant les quatre années à la tête du gouvernement italien. Arrivée au pouvoir en octobre 2021 à la tête d’une coalition de droite et d’extrême droite, la présidente du Conseil consolide sa position malgré les turbulences économiques et les controverses qui ont jalonné son mandat.

Cette longévité politique représente un tournant pour l’Italie, habituée à une instabilité gouvernementale chronique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, rares sont les dirigeants transalpins à avoir maintenu leur emprise aussi durablement sur le pouvoir. Le record reste détenu par Silvio Berlusconi, mais Giorgia Meloni s’inscrit désormais parmi les figures ayant marqué la vie politique italienne de leur empreinte durable.

Une stratégie de normalisation assumée

Depuis son accession à la présidence du Conseil, la dirigeante du parti Fratelli d’Italia a déployé une stratégie visant à normaliser son image et celle de sa formation politique, héritière du post-fascisme italien. Cette approche contraste avec les craintes exprimées lors de son élection, tant en Italie qu’au sein des institutions européennes.

Sur le plan européen, Giorgia Meloni a réussi à s’imposer comme une interlocutrice incontournable à Bruxelles. Elle entretient des relations étroites avec plusieurs dirigeants européens et a su éviter l’isolement qui menaçait initialement son gouvernement. Sa posture sur l’Ukraine, alignée sur les positions atlantistes, lui a permis de gagner en crédibilité internationale.

Cette normalisation s’accompagne d’une gestion pragmatique des relations avec les partenaires européens, même si des tensions persistent sur certains dossiers sociétaux et migratoires. La cheffe du gouvernement italien navigue entre affirmation identitaire et nécessité de composer avec les réalités du jeu diplomatique continental.

Des défis économiques et sociaux persistants

Le bilan économique du gouvernement Meloni reste contrasté. L’Italie fait face à des défis structurels importants, avec une dette publique parmi les plus élevées de la zone euro et une croissance atone. Les réformes promises tardent à produire leurs effets, tandis que le pouvoir d’achat des ménages italiens continue de se dégrader.

Le secteur de la santé publique connaît des difficultés majeures, avec des files d’attente qui s’allongent et un personnel soignant sous pression. Les syndicats dénoncent régulièrement le sous-financement chronique du système de santé, malgré les annonces gouvernementales.

Sur le front de l’emploi, les chiffres officiels affichent une amélioration, mais la précarité demeure une réalité pour de nombreux Italiens. Les contrats temporaires se multiplient, notamment parmi les jeunes générations, alimentant un sentiment d’insécurité économique dans une partie de la population.

Une ligne dure sur l’immigration maintenue

La politique migratoire constitue l’un des axes centraux de l’action gouvernementale. Giorgia Meloni a maintenu une ligne ferme sur le contrôle des flux migratoires, multipliant les accords bilatéraux avec des pays d’Afrique du Nord pour limiter les départs vers l’Italie.

Les centres de rétention administrative ont vu leurs capacités renforcées, tandis que les opérations de secours en mer font l’objet de régulations plus strictes. Ces mesures suscitent des critiques récurrentes des organisations de défense des droits humains, qui dénoncent une politique jugée inhumaine.

Le projet controversé de centres de rétention en Albanie illustre la détermination du gouvernement à externaliser la gestion des demandeurs d’asile. Cette initiative, unique en Europe, fait l’objet d’un suivi attentif de la part des autres États membres, certains y voyant un modèle potentiel, d’autres une dérive dangereuse.

Des revers qui fragilisent la coalition

Malgré sa solidité apparente, la coalition gouvernementale a connu plusieurs moments de tension. Les relations avec les alliés de la Ligue de Matteo Salvini et de Forza Italia se sont parfois tendues sur des questions de politique intérieure, révélant des divergences au sein de la majorité.

Des scandales ont également éclaboussé l’entourage de la présidente du Conseil, obligeant à des remaniements ministériels. Ces affaires ont alimenté les critiques de l’opposition, qui accuse le gouvernement de népotisme et de dérive autoritaire.

La réforme constitutionnelle visant à instaurer un régime présidentiel, cheval de bataille de Giorgia Meloni, rencontre des résistances importantes. Ce projet, qui modifierait en profondeur l’architecture institutionnelle italienne, cristallise les inquiétudes sur une possible concentration excessive du pouvoir exécutif.

Une opposition fragmentée en quête de renouveau

La gauche italienne peine à constituer une alternative crédible face à Giorgia Meloni. Le Parti démocrate, principal parti d’opposition, traverse une période de recomposition après plusieurs échecs électoraux successifs. Les tentatives de créer une alliance progressiste large se heurtent aux divisions internes et aux rivalités personnelles.

Le Mouvement 5 Étoiles, affaibli par les scissions et les départs, ne parvient plus à incarner la force antisystème qui avait marqué son émergence. Cette fragmentation de l’opposition profite mécaniquement à Giorgia Meloni, qui consolide sa base électorale sans faire face à une contestation structurée.

Les prochaines échéances électorales régionales constitueront un test important pour mesurer la solidité de l’ancrage territorial du parti de la présidente du Conseil. Plusieurs scrutins locaux pourraient redessiner la carte politique italienne et offrir des indications sur les dynamiques en cours dans l’électorat transalpin.