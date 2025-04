À Paris, le périphérique demeure un espace où la vitesse de 70 km/h reste légale !

A Paris, un lieu emblématique de la circulation automobile demeure le périphérique, où la limite de vitesse autorisée de 70 km/h continue de régir les déplacements.

Évolution de la vitesse sur le périphérique parisien

Depuis le 1er octobre, la mairie de Paris a initié un changement majeur : l’abaissement de la vitesse maximum autorisée sur le périphérique parisien à 50 km/h. Cette décision s’inscrit dans une démarche de sécurité routière visant à réduire les nuisances sonores et à améliorer la qualité de l’air. Malgré cette initiative, certaines sections du célèbre anneau routier échappent temporairement à cette nouvelle réglementation.

Une vitesse de 70 km/h préservée… temporairement

Quelques tronçons résistent encore à cet abaissement de vitesse. En particulier, certaines portions du périphérique, telle que celle entre la Porte Maillot et la Porte de Châtillon, permettent encore aux automobilistes de rouler à 70 km/h. Cependant, cette tolérance ne sera effective que jusqu’à une date précise, au-delà de laquelle l’ensemble du périphérique sera soumis à la limitation de 50 km/h.

Les derniers bastions de la vitesse élevée

Les conducteurs doivent être attentifs, car cette résistance est de courte durée. Par exemple, le tronçon extérieur entre la Porte de Châtillon et la Porte de Bagnolet reste accessible à une vitesse de 70 km/h jusqu’au 9 octobre. Ces délais constituent un sursis pour les amateurs de vitesse, mais ils soulignent également la volonté de la capitale de s’engager résolument sur la voie de la transition écologique.

Jusqu’au 8 octobre : Porte Maillot à Porte de Châtillon

Jusqu’au 9 octobre : Porte de Châtillon à Porte de Bagnolet

Les implications de l’abaissement de la vitesse

Pour beaucoup, la décision de réduire la vitesse sur le périphérique est vue comme une contrainte, notamment pour les passionnés de vitesse et les adeptes de performances automobile. Toutefois, elle présente des avantages considérables en termes de sécurité et de réduction de la pollution. Les habitants de la capitale pourraient ainsi bénéficier d’un environnement plus sain.

Accélération écologique Impact sur la conduite Réduction sonore Diminution des nuisances auditives pour les riverains Moins d’émissions polluantes Amélioration de la qualité de l’air Sécurité accrue Réduction des risques d’accidents Continuité limitée Zones spécifiques toujours à 70 km/h temporairement Transition difficile Adaptation nécessaire pour les conducteurs réguliers

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!