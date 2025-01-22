Neymar dévoile la jalousie de Mbappé envers Messi à Paris et explique les véritables raisons de son départ de Barcelone.

Neymar a récemment partagé des réflexions durant une conversation avec Romario, portant sur son difficile parcours à Barcelone, sa célèbre fuite vers le PSG et la dynamique qui se profile avec Lionel Messi et Kylian Mbappe. Ce dialogue offre un aperçu poignant des tensions et des ambitions au sein des deux clubs où Neymar a évolué.

Les tensions entre Mbappé et Messi selon Neymar

Après l’arrivée de Messi à PSG, il (Mbappé) était un peu jaloux. Et puis il y a eu des disputes, un changement de comportement Neymar à Romario

Neymar a expliqué à O Baixinho que l’arrivée de Messi à Paris a ravivé des tensions, notamment chez Mbappé. « Nous avons eu de belles années ensemble, mais après l’arrivée de Messi, il était un peu jaloux », a-t-il déclaré.

Il a aussi ajouté : « Mbappé n’est pas ennuyeux. J’ai mes propres choses avec lui, nous avons eu une petite dispute, mais il a été fondamental pour nous à son arrivée. Je l’appelle ‘Golden Boy’ et je l’ai toujours soutenu. » Cette révélation éclaire les défis relationnels au sein de l’équipe parisienne.

Les luttes internes au PSG révélées par Neymar

Neymar a également abordé les échecs notables du PSG en Ligue des champions, pointant du doigt les égos démesurés des joueurs. « Il est bon d’avoir des egos, mais on ne joue pas seul. Si personne ne court et n’aide, il est impossible de gagner quoi que ce soit », a-t-il affirmé.

L’origine du départ de Neymar de Barcelone

Dans son échange avec Romario, Neymar a révélé que malgré une promesse de Messi de l’aider à devenir le meilleur joueur du monde, son départ était motivé par des raisons personnelles et des amitiés. « Économiquement, le PSG était bien meilleur que le Barça et j’avais des amis là-bas, » a-t-il déclaré.

La quête du Ballon d’Or

Neymar, qui garde un certain regard sur la possibilité de décrocher le Ballon d’Or, a affirmé que son meilleur moment sur le terrain a été à PSG. « J’ai souffert de blessures qui m’ont freiné, mais chaque joueur souhaite devenir Ballon d’Or », a-t-il précisé. À 32 ans, il envisage également de revenir au football brésilien lorsque son contrat avec Al Hilal prendra fin.