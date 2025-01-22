Neymar dévoile la jalousie de Mbappé envers Messi à Paris et explique les véritables raisons de son départ de Barcelone.

Neymar a récemment partagé des réflexions durant une conversation avec Romario, portant sur son difficile parcours à Barcelone, sa célèbre fuite vers le PSG et la dynamique qui se profile avec Lionel Messi et Kylian Mbappe. Ce dialogue offre un aperçu poignant des tensions et des ambitions au sein des deux clubs où Neymar a évolué.
Sommaire
Les tensions entre Mbappé et Messi selon Neymar
Après l’arrivée de Messi à PSG, il (Mbappé) était un peu jaloux. Et puis il y a eu des disputes, un changement de comportement
Neymar a expliqué à O Baixinho que l’arrivée de Messi à Paris a ravivé des tensions, notamment chez Mbappé. « Nous avons eu de belles années ensemble, mais après l’arrivée de Messi, il était un peu jaloux », a-t-il déclaré.
Il a aussi ajouté : « Mbappé n’est pas ennuyeux. J’ai mes propres choses avec lui, nous avons eu une petite dispute, mais il a été fondamental pour nous à son arrivée. Je l’appelle ‘Golden Boy’ et je l’ai toujours soutenu. » Cette révélation éclaire les défis relationnels au sein de l’équipe parisienne.
Les luttes internes au PSG révélées par Neymar
Neymar a également abordé les échecs notables du PSG en Ligue des champions, pointant du doigt les égos démesurés des joueurs. « Il est bon d’avoir des egos, mais on ne joue pas seul. Si personne ne court et n’aide, il est impossible de gagner quoi que ce soit », a-t-il affirmé.
L’origine du départ de Neymar de Barcelone
Dans son échange avec Romario, Neymar a révélé que malgré une promesse de Messi de l’aider à devenir le meilleur joueur du monde, son départ était motivé par des raisons personnelles et des amitiés. « Économiquement, le PSG était bien meilleur que le Barça et j’avais des amis là-bas, » a-t-il déclaré.
La quête du Ballon d’Or
Neymar, qui garde un certain regard sur la possibilité de décrocher le Ballon d’Or, a affirmé que son meilleur moment sur le terrain a été à PSG. « J’ai souffert de blessures qui m’ont freiné, mais chaque joueur souhaite devenir Ballon d’Or », a-t-il précisé. À 32 ans, il envisage également de revenir au football brésilien lorsque son contrat avec Al Hilal prendra fin.
Sophie Ducrocher est le symbole d’une cheffe de rédaction qui allie avec brio la finesse de l’éditorialiste et la poigne d’une responsable d’équipe. Brillante, déterminée et dotée d’un esprit analytique affûté, elle est diplômée de la prestigieuse École Supérieure de Journalisme de Paris, une institution qui a façonné de nombreux talents du journalisme français.
À la tête de la rédaction du journal Première Édition, Sophie s’illustre par sa capacité à décortiquer les événements actuels avec perspicacité et un sens critique acéré. Son éditorial hebdomadaire est une référence pour les décideurs, les intellectuels et les passionnés d’analyse politique et sociale. Sophie a gravi les échelons du monde journalistique en s’appuyant sur une éthique de travail rigoureuse et une vision novatrice du métier. En tant que cheffe de rédaction, elle impulse une dynamique d’excellence et d’innovation, encourageant ses équipes à explorer des angles originaux et à produire un contenu de qualité qui fidélise un lectorat exigeant.
Elle incarne le rôle d’une éditorialiste influente et d’une meneuse d’hommes et de femmes avec un leadership naturel et respecté. Son engagement pour le journalisme d’investigation et son intuition pour les sujets d’avant-garde font d’elle une voix incontournable dans le paysage médiatique français.