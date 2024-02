Innovation : la voiture solaire peut elle voir le jour ?

La voiture solaire Lightyear est dans la tourmente depuis plusieurs mois. En 2023, l’entreprise néerlandaise a annoncé qu’elle arrêtait la production de ses véhicules en raison de problèmes financiers et technologiques. La prometteuse Lightyear One ne verra pas le jour, tout comme la Lightyear Two, une version plus abordable et qui avait pourtant rassemblé 20 000 précommandes.

Mais sachez que malgré cette situation difficile, d’autres projets de voitures solaires sont toujours en cours et porteurs de succès.

Des projets concurrents en développement

Le rêve de la voiture solaire ne s’éclipse pas totalement grâce à d’autres initiatives innovantes. Par exemple, le Stella Vita, décrit comme le premier véhicule hors route à énergie solaire au monde, est encore au stade de prototype mais légal sur la route. Il est l’œuvre de l’Université de technologie de Eindhoven, aux Pays-Bas.

Les caractéristiques du Stella Vita

Ce véhicule solaire présente des caractéristiques techniques impressionnantes. Il peut notamment atteindre une autonomie maximale de 725 km grâce à ses panneaux solaires≤ être rechargé à 80% en seulement une heure, et est équipé d’un système de conduite autonome de niveau 4.

L’impact des batteries sur la production des voitures solaires

La production mondiale de batteries pour véhicules électriques fait face à plusieurs défis, notamment en ce qui concerne les ressources nécessaires et la demande croissante.

Mais n’oublions tout de même pas que la situation s’améliore dans certains domaines : Tesla a par exemple annoncé en janvier 2024 que la production de ses cellules 4680 n’est plus un problème et qu’elle dispose désormais de suffisamment de ressources pour fabriquer autant de Cybertruck qu’elle le souhaite.

Cette évolution pourrait avoir un impact positif sur les autres fabricants de voitures électriques et solaires, en rendant plus accessible la production de batteries adéquates pour leurs besoins.

Perspectives pour l’avenir de la voiture solaire

Bien que Lightyear ait dû mettre fin à ses activités, l’avenir de la voiture solaire est encore prometteur. Sachez que plusieurs facteurs pourraient contribuer à faire évoluer la situation dont une meilleure accessibilité aux batteries performantes grâce à l’évolution des technologies et la résolution de problèmes de production. Sans oublier :

Des innovations constantes , comme celle du Stella Vita, qui montrent le potentiel de la voiture solaire et incitent d’autres acteurs du secteur à investir dans ce type de projets.

Une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et le développement des infrastructures pour les véhicules électriques, qui pourraient encourager la demande pour des voitures solaires.

Malgré les obstacles rencontrés par Lightyear, l’avenir de la voiture solaire n’est pas complètement compromis. Les développements technologiques et les initiatives innovantes continuent de pousser ce concept vers sa réalisation. Le rêve de la voiture solaire a encore toutes ses chances d’être un jour une réalité concrète.

