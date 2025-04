Découvrez le Mazda CX-30, l’un des SUV compacts les plus séduisants, à seulement 169 € par mois !

Le Mazda CX-30 : une option séduisante dans le segment des SUV compacts

Dans l’univers des SUV compacts, des modèles bien établis comme le Toyota CH-R, le Hyundai Tucson et le Nissan Qashqai dominent souvent les conversations. Pourtant, le Mazda CX-30 se distingue par son rapport qualité-prix et ses caractéristiques qui répondent aux attentes des consommateurs. Depuis son lancement début 2019, ce modèle a su conserver une popularité intacte, alliant design moderne et technologie innovante.

Technologie et motorisations innovantes

Le Mazda CX-30 se positionne comme une version surélevée du Mazda3, intégrant la technologie e-Skyactiv. En effet, bien que Toyota ait été pionnier dans le domaine des véhicules hybrides, Mazda a fait sa marque avec l’introduction de la technologie e-Skyactiv, qui a pour objectif principal l’efficacité énergétique tout en assurant une expérience de conduite agréable. En 2021, Mazda a lancé une version améliorée de cette technologie, l’e-Skyactiv-X, qui retient l’attention grâce à sa capacité à allier performance et économies de carburant.

Des motorisations variées

Le CX-30 est disponible en Espagne avec deux motorisations e-Skyactiv. La première, d’une puissance de 140 CV, est associée à un moteur essence de 2,5 litres. La seconde, l’e-Skyactiv-X de 186 CV, utilise un moteur de 2,0 litres et se distingue par son système de transmission innovant qui combine les avantages d’un moteur à essence à haut régime avec ceux d’un moteur diesel, notamment en termes d’efficacité et de réactivité. Ces moteurs peuvent être équipés d’une boîte de vitesses manuelle ou automatique à 6 rapports.

Un intérieur raffiné et un prix attractif

À l’intérieur, le Mazda CX-30 partage de nombreuses caractéristiques avec le Mazda3, notamment un système multimédia de 10,25 pouces, ainsi qu’une attention particulière portée aux finitions et à la personnalisation. Les acheteurs peuvent choisir parmi trois niveaux de finition : Prime-Line, Homura et Exclusive-Line, avec des options telles qu’un affichage tête haute, un régulateur de vitesse adaptatif, et un système de détection des angles morts.

Actuellement, le prix de départ du Mazda CX-30 est de 31.340 € pour la version 2.5 e-Skyactiv G 140 CV Prime-Line. Cependant, Mazda propose une offre promotionnelle permettant d’accéder au modèle 2.5L e-Skyactiv G MHEV 103 kW (140 CV) Prime-Line pour seulement 169 € par mois sur 36 mois, incluant également trois entretiens gratuits, ce qui renforce son attrait pour les consommateurs à la recherche d’un SUV compact à un prix compétitif.

