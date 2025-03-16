Ces Ford Escort Cosworth Abandonnées Se Dégradent Dans une Grange Oubliée

Un récent dévoilement sur YouTube met en lumière un triste sort réservé à deux Ford Escort RS Cosworth, abandonnées dans un lieu secret en Europe. Selon une vidéo partagée par The Bearded Explorer, ces voitures emblématiques souffrent d’une détérioration inquiétante, soulevant une onde de chagrin dans le cœur des passionnés d’automobile.

Un voyage vers l’inconnu

La vidéo commence par un « long trajet » vers une destination rurale dont la localisation reste secrète. Selon la description, la propriété est régulièrement surveillée et utilisée. Sur le chemin menant aux Escorts, plusieurs autres véhicules attirent l’attention, dont une Porsche 928 apparemment brûlée, un break BMW E30 perdu dans l’herbe et une Mini Cooper S classique, entourée des débris d’un ancien avion.

Un constat désolant

Cependant, c’est le sort des deux Cossies qui suscite le plus d’émotion. Les autocollants d’immatriculation indiquent qu’elles sont stationnées depuis au moins vingt ans, recouvertes de saleté et de mousse. Les fenêtres obscurcies par cette accumulation rendent difficile toute vision intérieure. Le Bearded Explorer parvient toutefois à distinguer un intérieur en cuir noir dans les deux voitures, rendant cette découverte d’autant plus poignante. Des sources anonymes évoquent même l’une d’elles avec seulement 20 000 kilomètres au compteur.

Un avenir incertain

Malgré ce faible kilométrage, une restauration complète serait nécessaire pour redonner vie à ces véhicules. Lorsqu’on s’approche davantage, il est clair que les freins sont entièrement rouillés et que les composants sous le capot, très probablement, ont subi des dommages irrécupérables. Malgré les dégâts, il semble que la rouille soit relativement limitée, mais les conditions d’exposition, sur un sol nu et dans un environnement ouvert, posent de sérieux problèmes d’humidité.

Un appel à la préservation

Valables en excellent état à plus de 100 000 dollars, ces voitures ont une valeur inestimable pour les vrais passionnés de Ford. Malheureusement, le propriétaire actuel n’envisage ni vente ni action pour les sauver, laissant présager un destin morose pour ces deux voitures légendaires.