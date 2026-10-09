Navanethem Pillay reçoit le prix Nobel de la paix 2026

Le comité Nobel norvégien a annoncé ce vendredi l’attribution du prix Nobel de la paix 2026 à Navanethem Pillay, juriste sud-africaine de 85 ans. Cette distinction salue son engagement de plusieurs décennies en faveur des droits humains et son rôle dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux.

Née en 1941 à Durban sous le régime d’apartheid, Navanethem Pillay, surnommée « Navi », devient la première femme non-blanche admise au barreau du Natal en 1967. Sa carrière exceptionnelle l’a menée des tribunaux sud-africains sous l’apartheid aux plus hautes instances internationales de défense des droits humains.

Un parcours forgé dans la lutte contre l’apartheid

Durant les années de ségrégation raciale en Afrique du Sud, Navanethem Pillay défend pro bono des militants anti-apartheid, s’exposant aux représailles du régime. Elle se spécialise dans la défense des victimes de discrimination et de violence politique, utilisant le droit comme arme contre l’injustice systémique.

Sa formation juridique, obtenue malgré les obstacles imposés aux personnes d’origine indienne sous l’apartheid, comprend un doctorat en droit de l’université Harvard. Cette double expertise, ancrée dans la réalité des luttes locales et enrichie par une formation internationale, forge son approche pragmatique des droits humains.

Première femme juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda

En 1995, Navanethem Pillay est nommée juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par l’ONU après le génocide qui fit près d’un million de morts. Elle devient rapidement une figure centrale de cette institution chargée de juger les responsables des massacres.

Durant son mandat, elle préside le procès de Jean-Paul Akayesu, ancien bourgmestre de Taba, aboutissant en 1998 à la première condamnation internationale pour génocide prononcée par un tribunal international. Ce jugement reconnaît également pour la première fois le viol comme acte constitutif de génocide et crime contre l’humanité.

Cette jurisprudence novatrice établit un précédent majeur dans le droit international, reconnaissant les violences sexuelles comme armes de guerre et instruments de génocide. Elle ouvre la voie à des poursuites systématiques de ces crimes longtemps ignorés par la justice internationale.

De la Cour pénale internationale au Haut-Commissariat des Nations unies

En 2003, Navanethem Pillay devient l’une des premières juges élues à la Cour pénale internationale, la première juridiction permanente habilitée à juger les individus accusés de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Elle y siège jusqu’en 2008, participant à l’établissement des fondations de cette institution alors récente.

De 2008 à 2014, elle occupe le poste de Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, dirigeant le principal organisme onusien chargé de promouvoir et protéger les droits humains dans le monde. À ce poste, elle n’hésite pas à dénoncer les violations commises par des États puissants, y compris des membres permanents du Conseil de sécurité.

Elle interpelle notamment la Syrie sur les massacres de civils, dénonce les discriminations contre les minorités rohingyas en Birmanie, et critique les politiques migratoires européennes. Sa franchise lui vaut des critiques de gouvernements peu habitués à être mis en cause par une responsable onusienne.

Un engagement maintenu après ses fonctions officielles

Depuis la fin de son mandat onusien en 2014, Navanethem Pillay poursuit son action par d’autres moyens. Elle participe à plusieurs commissions d’enquête internationales, notamment sur la situation au Cachemire et sur les violations des droits humains au Sri Lanka.

Elle préside également la commission d’enquête internationale indépendante sur les territoires palestiniens occupés, créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Ses rapports documentent les violations du droit international dans ce conflit qui perdure depuis des décennies.

Son travail académique et ses interventions publiques continuent d’influencer la nouvelle génération de juristes et militants des droits humains. Elle enseigne et donne des conférences dans plusieurs universités, partageant son expérience unique de la justice internationale.

Une reconnaissance du combat contre l’impunité

Le comité Nobel justifie son choix par le rôle de Navanethem Pillay dans l’établissement de la justice internationale comme instrument de paix. Sa contribution à la définition juridique des crimes internationaux et son travail pour que les victimes obtiennent justice sont salués comme fondamentaux.

La distinction intervient dans un contexte où la justice internationale fait face à des défis majeurs. Plusieurs États, dont les États-Unis, la Russie et la Chine, ne reconnaissent pas la juridiction de la Cour pénale internationale. Des dirigeants accusés de crimes graves restent impunis, protégés par leurs gouvernements.

Le choix d’honorer une juriste spécialisée dans la lutte contre l’impunité envoie un message sur l’importance du droit international dans la résolution des conflits. Il rappelle que la paix durable nécessite non seulement l’arrêt des violences, mais aussi la reconnaissance des crimes commis et la réparation pour les victimes.

Réactions internationales à l’annonce

Les organisations de défense des droits humains saluent unanimement cette distinction. Elles y voient une reconnaissance du travail souvent ingrat des juristes qui documentent les violations et poursuivent les responsables malgré les obstacles politiques.

En Afrique du Sud, le gouvernement exprime sa fierté de voir une compatriote ainsi honorée. La trajectoire de Navanethem Pillay, de la lutte contre l’apartheid aux plus hautes fonctions internationales, incarne la transition du pays vers la démocratie et son engagement pour les droits humains.

La cérémonie de remise du prix se tiendra à Oslo le 10 décembre 2026, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel. Navanethem Pillay recevra une médaille, un diplôme et une récompense financière de 11 millions de couronnes suédoises, soit environ un million d’euros. Elle prononcera un discours où elle devrait évoquer les défis actuels de la justice internationale et rappeler que la défense des droits humains reste un combat quotidien face aux tentations autoritaires qui persistent dans de nombreuses régions du monde.