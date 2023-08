Un traitement révolutionnaire contre la COVID-19 se profile à l’horizon, selon les résultats prometteurs des premiers essais cliniques menés par Immune Biosolutions, une entreprise basée à Sherbrooke. Cette entreprise a développé un médicament par inhalation, nommé IBIO123, destiné spécifiquement aux individus déjà infectés par le virus.

Contrairement aux approches conventionnelles qui impliquent des injections, ce traitement novateur permet aux patients de respirer une brume contenant des anticorps pendant quelques minutes. Le Dr Bruno Maranda, responsable des affaires médicales au sein de l’entreprise, explique que cette approche innovante vise à cibler directement les poumons, là où le virus se développe et cause des ravages. Ces anticorps agissent comme des extincteurs en éteignant l’infection au niveau local.

Les effets positifs de ce traitement par inhalation sont indéniables. Les symptômes respiratoires diminuent rapidement chez les individus qui l’adoptent, et ces patients ne nécessitent ni oxygène supplémentaire ni hospitalisation. En outre, aucune mort liée à la COVID-19 n’a été enregistrée parmi les personnes traitées avec IBIO123.

Le Dr Maranda souligne que la méthode d’administration diffère, mais les avantages demeurent. Les patients qui inhalent les anticorps bénéficient d’une résolution plus rapide des symptômes respiratoires, tels que la toux ou la difficulté à respirer. De plus, ils évitent la progression de la maladie vers des formes plus graves. Les traitements sont administrés à domicile, évitant ainsi une hospitalisation précoce.

En ce qui concerne les étapes à venir, Immune Biosolutions prévoit d’entamer des négociations avec de potentiels partenaires pour lancer une étude de phase 3. Cette étape est cruciale pour évaluer de manière approfondie les effets et les risques du traitement sur un échantillon plus vaste de patients. Le défi majeur réside dans la mise en place de ressources suffisantes pour une production à grande échelle.

Le Dr Maranda explique que l’entreprise est déjà prête à soumettre une demande d’autorisation urgente auprès de Santé Canada. Parallèlement, des démarches sont entreprises en vue de mener des études de phase 3 d’envergure. Cette combinaison d’actions vise à accélérer la disponibilité de ce traitement révolutionnaire pour le plus grand nombre de personnes possible.

En conclusion, les résultats des essais cliniques pour le traitement par inhalation d’anticorps IBIO123 contre la COVID-19 sont encourageants. Cette méthode novatrice cible directement les poumons pour éteindre l’infection à sa source, évitant ainsi des formes sévères de la maladie. L’entreprise Immune Biosolutions prévoit maintenant de poursuivre avec une étude de phase 3 pour confirmer et évaluer davantage les avantages de ce traitement révolutionnaire.