Le Ministre Bernard Drainville met fin à l’utilisation des téléphones portables en classe, selon les informations obtenues par Le Journal.

D’après nos sources, une directive sera bientôt envoyée au réseau scolaire interdisant l’usage des smartphones dans les salles de classe. Toutefois, il est important de noter que la consigne du Ministre de l’Éducation ne bannira pas l’utilisation des dispositifs mobiles personnels à des fins éducatives. Les enseignants auront la possibilité d’autoriser leur usage de manière exceptionnelle.

La question de savoir si les téléphones portables devront être déposés dans des compartiments à l’entrée de la salle ou laissés dans les casiers des élèves, comme le demandent déjà certaines écoles, sera laissée à la discrétion des établissements scolaires, d’après nos sources. Puisque le Ministre possède le pouvoir de directive en vertu de la Loi sur l’instruction publique, les écoles privées ne seront pas concernées.

En coulisse, on explique que « le Ministre est d’avis que les élèves doivent se concentrer sur les enseignements dispensés par les professeurs plutôt que sur leur téléphone portable ».

Cependant, il est possible que la directive ne soit pas prête pour la rentrée scolaire qui se tiendra la semaine prochaine dans la majorité des écoles du Québec. Néanmoins, les directions devraient être informées d’ici quelques jours, au plus tard dans quelques semaines, selon nos informations.

L’interdiction des téléphones portables et autres dispositifs mobiles personnels est déjà en vigueur dans les salles de classe de l’Ontario depuis l’automne 2019, en réponse aux demandes des parents et des enseignants.

Contrairement à nos voisins qui ont opté pour une approche législative, le Québec choisit une directive pour atteindre cet objectif, tout comme il l’a fait au printemps pour empêcher les écoles de transformer leurs espaces en lieux de prière.

La présence croissante des téléphones portables dans les écoles inquiète également les parents et les enseignants québécois. Ces derniers se plaignent de devoir souvent consacrer beaucoup de temps à gérer l’utilisation des appareils intelligents par leurs élèves, ce qui nuit à leur attention et à leurs performances académiques.

Le Journal a révélé il y a peu que ce problème touche même les écoles primaires.

Selon Shawn Young, président et co-fondateur d’Entreprises pour le Développement des Technologies Éducatives au Québec, de nombreux élèves estiment également souhaitable l’interdiction des smartphones en classe en raison des effets négatifs sur leur attention et leurs résultats scolaires.

Actuellement, le Parti Québécois parraine une pétition pour un encadrement plus strict des téléphones portables en classe.

Il est à noter que certaines écoles n’ont pas attendu le gouvernement et ont déjà pris des mesures. Par exemple, l’école secondaire privée François-Bourrin à Québec a interdit l’utilisation des téléphones portables dans ses locaux pour les élèves de première et deuxième année du secondaire, y compris pendant les pauses et le déjeuner.

La directive de la CAQ concernera uniquement l’utilisation des téléphones portables en classe.

Voici les points clés de la directive qui sera transmise au réseau scolaire :