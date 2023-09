Le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, a annoncé la création imminente d’un comité d’experts chargé de conseiller le gouvernement sur les questions liées à l’adaptation aux changements climatiques. Cette décision fait suite à des appels pressants des grandes villes de la province qui réclament une action renforcée dans ce domaine.

Le différend entre les municipalités et le gouvernement du Québec est devenu une source de discorde, les premières estimant avoir besoin de 2 milliards de dollars par an pour adapter leurs infrastructures aux changements climatiques, un financement qui leur a jusqu’à présent été refusé. Bien que le ministre Charette n’ait pas encore confirmé s’il répondra favorablement à cette demande, il s’est engagé à intensifier les efforts dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques.

Le Québec dispose déjà d’un Comité consultatif sur les changements climatiques, mais le nouveau comité se concentrera spécifiquement sur l’adaptation aux changements climatiques, un aspect jugé de plus en plus crucial à la lumière des récents incendies de forêt et autres catastrophes naturelles qui ont frappé la province.

Le ministre Charette insiste sur la nécessité de s’adapter aux changements climatiques, soulignant que les conséquences de ces changements deviennent de plus en plus graves et fréquentes. Il reconnaît également la pression exercée par l’opposition politique et les groupes environnementaux, ainsi que par la nouvelle présidente de la Commission de la relève de la CAQ, qui considère l’adaptation à la crise climatique comme son principal combat.

Le comité d’experts dont la composition n’est pas encore connue sera composé de spécialistes de renommée mondiale dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques. Le ministre Charette insiste sur leur compétence et leur expertise dans ce domaine, ainsi que sur leur capacité à examiner les meilleures pratiques à l’échelle internationale et à veiller à ce qu’il n’y ait pas de lacunes dans les politiques publiques et gouvernementales.

Le rapport initial du comité devrait être présenté en début d’année 2024, et le ministre s’engage à mettre en œuvre les recommandations formulées par les experts. Il souligne également l’importance d’écouter l’instance de référence nouvellement créée.

Le gouvernement Legault a précédemment affirmé avoir alloué des sommes importantes à l’adaptation aux changements climatiques, avec une enveloppe d’environ 1,5 milliard de dollars réservée pour les cinq prochaines années. Cependant, Benoit Charette admet que cela est insuffisant pour répondre aux besoins croissants dans ce domaine. Il prévoit donc une augmentation des fonds alloués, notamment pour des projets liés à l’adaptation, dans le prochain plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte (PEV) au printemps prochain.

En fin de compte, le ministre Charette souligne qu’il est nécessaire de faire davantage pour s’adapter aux changements climatiques, tout en reconnaissant les efforts déjà déployés par le gouvernement pour aborder cette question cruciale.