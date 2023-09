Dans le contexte du commerce mondial du blé, l’Afrique du Nord occupe une position centrale en tant que principal consommateur de blé sur le continent, représentant 15 % des importations mondiales. La France, souhaitant renforcer sa présence sur ce marché stratégique, prévoit d’expédier 4,3 millions de tonnes de blé tendre vers le Maroc et l’Algérie d’ici 2023/2024, selon Alexandre Marie, chef analyste pour Agritel.

L’exportation de blé vers le Maroc revêt une importance particulière pour la France, car ce pays est l’un de ses marchés traditionnels les plus significatifs. Cependant, le Maroc a récemment modifié son système de restitution à l’exportation de blé, encourageant ainsi les acteurs locaux à s’approvisionner auprès des pays de la mer Noire, ce qui a créé un défi pour les exportateurs français.

Pendant quelques mois, le blé français a perdu en compétitivité sur les marchés internationaux, en particulier face à la Russie, avec des différences de prix allant jusqu’à 40 $/tonne en faveur de l’origine russe. Néanmoins, la situation a commencé à évoluer récemment. Les prix français ont augmenté, tandis que les prix russes ont également augmenté en raison de retards de récolte, de tensions logistiques internes et d’une prime d’assurance de fret liée à l’insécurité maritime.

Pour la France, regagner une position sur le marché marocain est essentiel, d’autant plus qu’elle doit faire face à un excédent exportable considérable d’environ 17 millions de tonnes de blé, dans un contexte de baisse de la consommation intérieure et de ralentissement des ventes sur certains marchés européens.

Le gouvernement marocain s’efforce de protéger l’approvisionnement local en céréales. Selon le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement Rural, et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, la récolte agricole de 2022 a été fructueuse, avec une production de plus de 850 000 quintaux de blé tendre. Cependant, entre juin et mi-août 2022, le Maroc a importé environ 22 millions de quintaux de céréales, dont 66 % étaient du blé tendre.

Pour garantir la disponibilité des céréales sur le marché national, le Maroc a pris diverses mesures, notamment la constitution d’un stock de blé tendre pour les moulins industriels et un stock de blé dur suffisant pour répondre aux besoins nationaux pendant plus de deux mois, jusqu’à la fin de juin 2022. De plus, le pays a utilisé des subventions forfaitaires pour importer plus de 48 millions de quintaux de blé tendre jusqu’en août 2022, dépassant ainsi les besoins mensuels des moulins industriels.

Le gouvernement marocain a également pris des mesures pour garantir la fluidité de l’approvisionnement du marché national, notamment la suppression des droits de douane sur les importations de céréales et légumineuses, l’adoption d’un mécanisme de régulation avec des subventions forfaitaires sur le blé tendre importé pour maintenir le prix du pain à 1,20 dirhams, et un renforcement du stock national de blé tendre et de blé dur avec la prise en charge de la prime de stockage par l’État.

Afin de diversifier les sources d’approvisionnement, le Maroc a sécurisé les importations de céréales en provenance de neuf pays, notamment la France, l’Argentine et le Brésil. Le gouvernement a également pris des mesures supplémentaires pour garantir les besoins en orge et en aliments composés afin de protéger le cheptel national.