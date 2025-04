CME, Sterling Trading Tech, ClearBank et davantage : Les mutations stratégiques de la semaine

Résumé des Changements de Leadership dans le Secteur Financier

Cette semaine, des remaniements significatifs ont eu lieu dans le monde des affaires, entraînant des départs notables et de nouvelles nominations. Parmi les changements, le CME Group a désigné Vijay Albuquerque comme nouveau directeur des risques, tandis que Sterling Trading Tech a recruté Julie Armstrong comme directrice commerciale.

Nominations au CME Group

Le CME Group a nommé Vijay Albuquerque en tant que directeur des risques pour sa division de services de compensation et de post-trade. Albuquerque, qui a rejoint le CME Group après plus de vingt ans passés chez Citigroup, occupait dernièrement le poste de directeur général et responsable de l’analyse des risques de contrepartie et de portefeuille.

Fort d’une expérience solide en gestion des risques, Albuquerque a supervisé la plateforme de tests de résistance à l’échelle de l’entreprise chez Citigroup, couvrant les produits dérivés, le financement et les prêts, tout en gérant l’exposition aux contreparties et souscrivant des crédits aux fonds.

Découvrez plus sur la récente nomination de Vijay Albuquerque au CME Group en tant que directeur des risques.

Julie Armstrong rejoint Sterling Trading Tech

Parallèlement, Sterling Trading Tech a recruté Julie Armstrong en tant que directrice commerciale (CMO), un poste nouvellement créé visant à stimuler la croissance mondiale de l’entreprise. Cette nomination fait suite à l’embauche récente de Chris Contrino, ancien cadre chez Fidessa, comme directeur des ventes.

Dans ses nouvelles fonctions, Armstrong aura pour mission de soutenir les efforts commerciaux axés sur la croissance, d’élargir les segments de clients et d’accroître la portée des produits ainsi que la présence géographique de l’entreprise.

En savoir plus sur l’intégration de Julie Armstrong chez Sterling Trading Tech en tant que directrice commerciale.

ClearBank a un nouveau Responsable des Risques et de la Conformité au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Joe McCaughran a annoncé son départ d’IG Group pour rejoindre ClearBank en tant que responsable des risques et de la conformité au Royaume-Uni.

McCaughran a passé plus de quatorze ans chez IG Group, où il occupait dernièrement le poste de directeur des risques du groupe. Dans son nouveau rôle, il fera partie du Comité Exécutif de ClearBank. Cette nomination intervient alors que ClearBank continue d’élargir sa présence dans le secteur des services bancaires au Royaume-Uni.

Découvrez plus sur la nomination de Joe McCaughran comme nouveau responsable des risques et de la conformité de ClearBank au Royaume-Uni.

Confirmation du Nouveau Président de la SEC

Par ailleurs, cette semaine, le régulateur américain des valeurs mobilières a confirmé son nouveau président. Paul Atkins a prêté serment en tant que 34ème président de la US Securities and Exchange Commission.

Atkins succède à Mark Uyeda, qui avait dirigé l’agence par intérim suite à la démission de Gary Gensler.

Découvrez davantage sur les changements de leadership au sein de la SEC.

Partagez cet article avec vos amis!