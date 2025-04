Lewis Hamilton a Contribué au Développement de Cette McLaren : Découvrez Comment Posséder Son Modèle Personnel.

Le mois prochain, deux voitures McLaren MP4-12C, détentrices d’une part d’histoire automobile, seront mises aux enchères. L’une, une coupée de couleur Valvano Red, appartenait à Lewis Hamilton, tandis que l’autre était la propriété de Jenson Button. Ces véhicules étaient à l’origine des cadeaux offerts aux champions du monde pour leur aide dans le développement de la voiture, alors que McLaren revenait à la production de véhicules de route.

Les détails de la McLaren de Lewis Hamilton

La voiture de Hamilton, un modèle à conduite à gauche, a été immatriculée le 1er mars 2012 et affiche seulement 4 971 miles au compteur. Sous le capot se trouve un moteur V8 biturbo de 592 chevaux. Hamilton a personnalisé son véhicule en Angleterre, choisissant un intérieur en cuir rouge Harissa et en Alcantara noir.

Ce modèle est également équipé de plusieurs améliorations en fibre de carbone, notamment les coques de rétroviseur, le splitter avant et le diffuseur arrière. Il est monté sur des jantes à cinq branches en Satin Dark Gray, et les vitres ont été teintées après la livraison. Son prix estimé se situe entre 175 000 et 225 000 euros (198 849 à 225 663 dollars au taux de change actuel).

La McLaren de Jenson Button

La voiture de Button, son deuxième modèle chez McLaren à cette époque, est de couleur Elite Pearl White avec un intérieur en cuir rouge Harissa et noir. Il s’agit d’un modèle à conduite à droite, avec des accents en fibre de carbone sur le volant et à l’intérieur. Son prix estimé se situe entre 125 000 et 150 000 euros (142 120 à 170 542 dollars), et il est proposé sans réserve. Cette McLaren fait partie d’une collection privée depuis 2012, avec un kilométrage de 7 456 miles.

Au cours du développement du MP4-12C, Hamilton avait demandé à McLaren de réduire le diamètre du volant et d’ajuster les palettes de changement de vitesse. Le résultat est un volant mince avec des points de contact très tactiles, toujours présents sur les modèles McLaren d’aujourd’hui.

Broad Arrow mettra aux enchères ces deux voitures lors du Concorso d’Eleganza Villa d’Este, qui se tiendra les 24 et 25 mai. Pour consulter les annonces complètes, cliquez sur les liens ci-dessous.