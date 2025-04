Jeep Wrangler et Dani Castellanos : un duo indomptable sur tous les terrains.

Entretien avec Dani Castellanos : un avenir prometteur dans le BMX

Dani Castellanos, jeune talent du BMX en pleine ascension, se distingue par ses performances impressionnantes et son dévouement au sport. Dans cet entretien, il partage ses réflexions sur sa carrière, ses défis et ses aspirations pour la saison à venir.

Un héritage familial marquant

Depuis quelque temps, Dani Castellanos n’est plus seulement connu comme « le fils de Chus ». Évoluant sous l’ombre de son père, figure emblématique du BMX et du downhill, il a acquis de précieuses compétences. Ces dernières années, Dani a su se faire un nom dans le milieu du downhill national, remportant le titre de Champion d’Espagne. À l’international, il a frôlé l’entrée dans les finales de la Coupe du Monde, confronté aux puissantes équipes UCI.

Préparation et défis de la saison à venir

Proche de l’entame de la saison, nous avons eu l’occasion de discuter avec Dani dans la station de La Pinilla, alors qu’il s’apprête à faire le grand saut avec sa nouvelle Santa Cruz V10. « Je pense être assez adaptable aux changements de vélo », déclare-t-il. En effet, sa préparation physique est renforcée par un entraînement varié, incluant l’utilisation de sa nouvelle Vala électrique et de sa BMX de dirt. Malgré les limitations des infrastructures à Madrid, il sait tirer le meilleur parti de ce qu’il a.

Perspectives pour la saison 2025

Dani a de grands objectifs pour cette saison, avec l’ambition de figurer parmi les vingt meilleurs lors des épreuves de Coupe du Monde, tout en défendant son titre national. « Mon père et ma mère m’ont toujours soutenu », ajoute-t-il, soulignant l’importance de son entourage dans son développement personnel et sportif.

Une rivalité constructive

Sa rivalité avec d’autres coureurs, tel qu’Ángel Suárez, ne l’effraie pas ; au contraire, elle l’inspire. « Je me concentre sur ma propre progression », note-t-il. Le respect mutuel entre les compétiteurs crée un environnement positif, propice à l’amélioration continue.

Une passion pour l’extrême

Dani parle aussi de son goût pour des disciplines comme le cliff jumping, révélant que ces expériences lui permettent de mieux se préparer mentalement pour le downhill. « Tout est une question de visualisation et de planning », explique-t-il. Avec une vision claire de son avenir, il aspire à participer au Red Bull Rampage, un rêve qui pourrait se concrétiser dans les années à venir.

Conclusion optimiste

Avec un mélange de talent, de détermination et le soutien de sa famille, Dani Castellanos est sur le point de marquer l’histoire du BMX. Les défis qui l’attendent ne semblent que des tremplins vers le succès, et ses ambitions pour les saisons à venir sont plus prometteuses que jamais.

