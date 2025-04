Achetez l’un de ces cinq véhicules sélectionnés : un choix sûr parmi l’élite automobile.

Les Voitures les Plus Sûres de 2024 selon Euro NCAP

En ce début d’année, c’est l’occasion de faire le point sur les évolutions de la sécurité automobile, un sujet particulièrement pertinent à l’heure où de nombreux rapports sont publiés. Euro NCAP, l’organisme européen en charge des tests de sécurité des nouveaux véhicules, a dévoilé sa liste des voitures les plus sûres de 2024. Voici les modèles qui se distinguent cette année, révélant des tendances intéressantes dans le secteur automobile.

Les Tendances de la Sécurité Automobile

La première observation concerne l’essor des voitures chinoises sur le marché, qui affichent d’ores et déjà des niveaux de sécurité en nette progression. Un modèle a même réussi à se classer parmi les quatre voitures les plus sûres de l’année. Ce changement témoigne d’un effort significatif des constructeurs chinois pour améliorer la sécurité de leurs véhicules.

La deuxième tendance notable est la domination des SUV compacts dans le paysage automobile actuel, avec 20 des 44 véhicules testés en 2024 appartenant à cette catégorie. La popularité des SUV compacts semble être une stratégie payante pour les fabricants européens. Ces tendances soulignent l’évolution des préférences des consommateurs et les réponses de l’industrie.

Les Modèles Distingués par Euro NCAP

Maintenant, faisons un tour d’horizon des véhicules qui ont été couronnés « Best in Class » par Euro NCAP, accompagnés des résultats de leurs tests de sécurité.

Mercedes Classe E : Meilleure Performance Globale

Le Mercedes Classe E est reconnu comme le voiture la plus sûre de 2024. Avec une note globale exceptionnelle, il a surperformé tous ses concurrents grâce à ses résultats remarquables dans les différentes catégories d’évaluation. Il obtient un impressionnant 92% de protection pour les occupants adultes et 90% pour les enfants, confirmant ainsi sa réputation de modèle sûr et fiable.

Zeekr X : Le SUV Compact le Plus Sûr

Le Zeekr X, SUV compact chinois, a été salué comme le plus sûr de sa catégorie et également le véhicule électrique le plus sécuritaire de l’année. Ses résultats incluent un score de 91% pour la protection des adultes et une sécurité des enfants à 90%, établissant une norme élevée pour les futurs modèles.

Mazda CX-80 : Le SUV Grand le Plus Sûr

Dans la catégorie des SUV grands, le Mazda CX-80 a surpassé ses concurrents, y compris l’Audi Q6 e-tron. Avec une efficacité de 92% en protection des adultes et un solidité à 79% en systèmes d’assistance à la conduite, il se positionne comme un choix judicieux pour les familles.

VW Passat et Skoda Superb : Les Meilleurs Familiaux

Enfin, Euro NCAP a distingué deux modèles dans la catégorie des grandes voitures familiales : le Volkswagen Passat et le Skoda Superb. Ces deux véhicules affichent des résultats identiques, avec un score de 93% en protection pour adultes, 87% pour les enfants, et une solide performance en matière de sécurité des systèmes d’assistance.

Ces résultats illustrent l’engagement des constructeurs automobiles à concevoir des véhicules de plus en plus sûrs, offrant ainsi aux consommateurs des choix éclairés en matière de sécurité routière.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

