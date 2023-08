Le leader du Parti conservateur, Pierre Poilievre, presse Justin Trudeau de convoquer immédiatement les députés à Ottawa pour aborder la crise du logement.

La session parlementaire est prévue à la Chambre des communes à partir du 18 septembre, mais le chef conservateur insiste pour que les travaux reprennent dès demain.

Mercredi dernier, Pierre Poilievre a lancé un appel direct à Justin Trudeau, lui reprochant d’avoir doublé le coût des logements au cours des huit dernières années. Il a déclaré que les vacances étaient terminées et a exprimé ces préoccupations dans le foyer de la Chambre des communes.

À la suite d’une période de réflexion axée sur le logement et l’augmentation du coût de la vie, le gouvernement Trudeau a promis des mesures concrètes, mais n’a encore fait aucune annonce ni pris d’engagement, une situation fortement critiquée par M. Poilievre.

Après trois jours de grandes mises en scène médiatiques et de discours, qu’avons-nous obtenu ? Quelles solutions ont été présentées pour renverser les politiques libérales qui ont contribué à cette crise ? La réponse est zéro. Aucun calendrier, aucun plan pour contrer la crise du logement sous Trudeau.

Le chef conservateur affirme que si la Chambre des communes est convoquée, son parti, les conservateurs, présentera des solutions pour résoudre cette situation.

M. Poilievre craint qu’à moins d’agir rapidement, le pays se dirige vers une crise humanitaire dans quelques années, avec des citoyens de la classe moyenne se retrouvant sans abri. Il souligne que des jeunes adultes sont contraints de vivre dans le sous-sol de leurs parents et que même des personnes de 35 ans et leur mère ont peur de perdre leur maison et de devoir vivre dans des tentes, une situation sans précédent depuis la Grande Dépression des années 30.

La colère et l’anxiété semblent s’intensifier autour de cette question. Lors d’une conférence de presse à Charlottetown, la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard, le premier ministre Justin Trudeau a accusé le chef conservateur d’attiser la colère.

Trudeau souligne les choix en matière de leadership : amplifier l’anxiété et la colère, comme le font les conservateurs, ou proposer des solutions concrètes et travailler activement pour résoudre ces défis.

Du côté du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh a déclaré que son parti était prêt à retourner à la Chambre des communes à tout moment pour aborder la crise du logement.

Il insiste sur la nécessité de se concentrer sur des résultats concrets, de mettre en place un plan d’action et d’utiliser le Parlement pour le mettre en œuvre.

Justin Trudeau reconnaît que les défis en matière de logement se sont accumulés pendant des décennies et s’engage à accroître la construction de logements.

L’accessibilité des logements est devenue un problème majeur pour les Canadiens ces derniers mois, avec une combinaison de taux d’intérêt en hausse, de loyers en augmentation et de croissance démographique dépassant l’offre de logements.

Lundi dernier, Trudeau avait évoqué le coût de la vie comme la priorité absolue de la réunion de trois jours. Des experts en logement invités ont présenté mardi les conclusions d’un rapport qu’ils considèrent comme une feuille de route pour le gouvernement fédéral.

Les propositions du rapport incluent la réduction de la taxe de vente fédérale sur les nouveaux logements locatifs et la création d’une prestation fédérale pour les personnes à risque d’itinérance.

En ce qui concerne les solutions proposées par les conservateurs, celles-ci impliquent la réduction des dépenses gouvernementales pour contrôler l’inflation, la réduction de la bureaucratie pour accélérer la construction de logements, des sanctions envers les municipalités qui délivrent lentement des permis, ainsi que des réductions fiscales.

Un sondage récent de Léger révèle que 40 % des Canadiens considèrent que le gouvernement est responsable de la crise du logement dans le pays.

Au fil des mois, les libéraux ont été la cible d’attaques de la part des conservateurs à Ottawa, en particulier concernant le logement et le coût de la vie, ce qui a eu un impact sur leurs intentions de vote.

Plus tôt cette semaine, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a même suggéré de limiter le nombre d’étudiants étrangers admis au Canada pour alléger la pression sur le marché locatif.