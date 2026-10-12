Raphaël Glucksmann tend la main aux écologistes et exclut LFI

Raphaël Glucksmann a remporté dimanche la primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés, avec un score qui lui confère une légitimité pour incarner la gauche à l’élection présidentielle de 2027. Dès le lendemain de cette victoire, le député européen a précisé les contours de son projet d’union, tendant la main aux écologistes tout en fermant explicitement la porte à La France insoumise.

Une victoire qui redessine la gauche

Le scrutin de dimanche a consacré la stratégie du dirigeant de Place publique, qui s’est imposé face à ses concurrents de la primaire. Cette victoire marque un tournant pour la gauche française, qui cherche depuis plusieurs années à retrouver une dynamique unitaire sans y parvenir pleinement. Le taux de participation et les modalités précises du scrutin restent à confirmer, mais le résultat donne au vainqueur un mandat pour construire une coalition.

La primaire s’inscrit dans un contexte où la gauche reste fragmentée entre plusieurs sensibilités, du Parti socialiste aux écologistes, en passant par les communistes et les insoumis. Chaque élection depuis 2017 a vu ces forces politiques osciller entre tentatives d’union et candidatures séparées, avec des résultats électoraux mitigés.

L’appel aux écologistes comme priorité stratégique

Dans ses premières déclarations, Raphaël Glucksmann a identifié les écologistes comme des partenaires naturels de son projet. Cette main tendue s’adresse tant aux Verts qu’aux formations écologistes qui partagent une vision européenne et sociale-démocrate. Le député européen mise sur une convergence programmatique autour de la transition écologique, de la justice sociale et d’une ligne pro-européenne assumée.

Cette stratégie n’est pas nouvelle pour Glucksmann, qui avait déjà fait le choix d’une alliance avec les écologistes lors des élections européennes précédentes. Son positionnement vise à construire une gauche de gouvernement, capable de séduire au-delà de son électorat traditionnel. Les écologistes, de leur côté, n’ont pas encore réagi officiellement à cet appel, mais les discussions devraient s’intensifier dans les prochaines semaines.

Le refus catégorique d’une alliance avec LFI

Plus surprenant peut-être, Raphaël Glucksmann a clairement exclu toute alliance avec La France insoumise. Cette position marque une rupture nette avec la stratégie de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui avait réuni l’ensemble de la gauche lors des élections législatives de 2022. Le député européen considère manifestement que les divergences avec LFI sont trop profondes, notamment sur les questions internationales et européennes.

Cette ligne de démarcation concerne particulièrement la politique étrangère. Raphaël Glucksmann défend une ligne atlantiste et pro-ukrainienne, quand La France insoumise adopte des positions jugées plus ambiguës sur ces sujets. Les désaccords portent également sur la construction européenne, que LFI critique radicalement tandis que le vainqueur de la primaire plaide pour une réforme de l’Union européenne de l’intérieur.

Ce choix n’est pas sans risque électoral. En excluant LFI, Glucksmann renonce à une partie significative de l’électorat de gauche, celle qui s’est massivement mobilisée derrière Jean-Luc Mélenchon lors des dernières présidentielles. Il parie sur sa capacité à compenser ces pertes en attirant des électeurs modérés, déçus par la Macronie ou tentés par la droite républicaine.

Les réactions dans le paysage politique

Du côté de La France insoumise, les réactions ne se sont pas fait attendre. Plusieurs cadres du mouvement ont dénoncé une stratégie de division de la gauche et rappelé que LFI reste la première force à gauche dans les sondages. Ils accusent Raphaël Glucksmann de préférer une alliance avec le centre plutôt qu’avec la gauche radicale, au risque de reproduire les erreurs de la gauche de gouvernement des années 2010.

Au Parti socialiste, l’état-major soutient logiquement le vainqueur de la primaire qu’il a contribué à organiser. Les socialistes voient dans cette démarche une occasion de retrouver une centralité à gauche, loin des postures jugées trop radicales. Ils espèrent reconstruire une social-démocratie française crédible, sur le modèle de ce qui se fait dans d’autres pays européens.

Les défis d’une campagne sans large union

La stratégie annoncée par Raphaël Glucksmann soulève plusieurs questions pour la suite de la campagne présidentielle. Comment construire une dynamique suffisante sans l’apport électoral de LFI ? Comment éviter que la gauche ne se présente divisée au premier tour, réduisant ainsi ses chances d’accéder au second ? Ces interrogations structurent désormais le débat au sein des formations de gauche.

Le candidat devra également préciser rapidement son programme sur les sujets économiques et sociaux. Au-delà des questions européennes et internationales qui le caractérisent, les électeurs attendent des propositions concrètes sur le pouvoir d’achat, les services publics ou la fiscalité. La crédibilité de son projet dépendra de sa capacité à articuler ambition écologique et réponses aux préoccupations quotidiennes des classes populaires et moyennes.

Un pari sur la recomposition politique

En excluant LFI tout en appelant les écologistes, Raphaël Glucksmann opère un choix stratégique qui dépasse la seule élection présidentielle. Il parie sur une recomposition durable de la gauche française, autour d’un axe social-démocrate et écologiste, européen et atlantiste. Cette vision s’oppose frontalement à celle d’une gauche radicale anti-système incarnée par La France insoumise.

Ce positionnement pourrait attirer des électeurs déçus par Emmanuel Macron, qui cherchent une alternative progressiste sans rupture brutale. Il pourrait également séduire une partie de l’électorat écologiste attaché à l’ancrage européen. Reste à savoir si cette base électorale suffira à franchir la barre du premier tour dans une élection présidentielle où la concurrence sera rude.

Les prochaines semaines diront si les écologistes répondent favorablement à l’appel de Raphaël Glucksmann et selon quelles modalités. Des négociations programmatiques devraient s’ouvrir, portant notamment sur les investissements dans la transition écologique, la réforme des institutions ou encore la politique migratoire. L’issue de ces discussions déterminera la crédibilité de l’union proposée et sa capacité à peser dans le débat présidentiel.