Madrid convoque l’ambassadrice marocaine après des propos sur Ceuta et Melilla

Le gouvernement espagnol a convoqué l’ambassadrice du Maroc à Madrid après des déclarations jugées inacceptables sur le statut de Ceuta et Melilla. Pedro Sanchez, président du Conseil des ministres, a qualifié ces propos de provocateurs, alors que ces deux enclaves situées sur la côte nord du continent africain demeurent sous souveraineté espagnole depuis plusieurs siècles.

Les autorités marocaines ont récemment réaffirmé leurs revendications territoriales sur ces deux villes autonomes, considérant leur présence espagnole comme un vestige colonial. Cette prise de position ravive les tensions récurrentes entre Rabat et Madrid sur ce dossier épineux qui empoisonne régulièrement les relations bilatérales.

Un différend territorial historique

Ceuta et Melilla constituent deux enclaves espagnoles sur le territoire marocain depuis le XVe et le XVIe siècle respectivement. Ceuta, conquise par le Portugal en 1415 avant de passer sous contrôle espagnol en 1668, s’étend sur 18,5 kilomètres carrés et compte environ 85 000 habitants. Melilla, occupée par l’Espagne depuis 1497, couvre 12,3 kilomètres carrés pour une population d’environ 86 000 personnes.

Ces territoires bénéficient d’un statut de ville autonome depuis 1995, avec leurs propres institutions locales tout en restant intégrés au royaume d’Espagne. Leur position géographique en fait des points stratégiques pour le contrôle du détroit de Gibraltar et des portes d’entrée vers l’Union européenne pour les migrants subsahariens.

Le Maroc n’a jamais reconnu la légitimité de la présence espagnole sur ces territoires, les considérant comme partie intégrante de son territoire national. Cette revendication figure régulièrement dans les déclarations officielles marocaines, particulièrement lors des périodes de tension diplomatique entre les deux pays.

Une escalade verbale dans un contexte migratoire tendu

Les déclarations marocaines interviennent dans un contexte marqué par une pression migratoire accrue sur ces deux enclaves. Les autorités espagnoles font régulièrement face à des tentatives de franchissement massif des frontières terrestres qui séparent Ceuta et Melilla du Maroc, matérialisées par de hautes clôtures métalliques équipées de dispositifs de surveillance.

En mai 2021, une crise majeure avait éclaté lorsque près de 10 000 migrants avaient franchi la frontière vers Ceuta en l’espace de deux jours, profitant d’un apparent relâchement des contrôles côté marocain. Madrid avait alors accusé Rabat d’instrumentaliser la question migratoire à des fins politiques, dans un contexte de tensions liées à l’accueil en Espagne du leader du Front Polisario, Brahim Ghali.

La gestion des flux migratoires constitue depuis des années un levier d’influence pour le Maroc dans ses relations avec l’Espagne et l’Union européenne. Le royaume chérifien se présente comme un partenaire indispensable dans le contrôle des départs de migrants vers l’Europe, position qui lui permet de négocier des contreparties financières et politiques.

Les enjeux économiques et sécuritaires

Au-delà de la dimension symbolique, Ceuta et Melilla représentent des intérêts économiques significatifs pour l’Espagne et pour les populations locales. Ces villes fonctionnent comme des zones franches où les échanges commerciaux transfrontaliers génèrent une activité importante. Des milliers de Marocains franchissent quotidiennement la frontière pour travailler dans ces enclaves ou pour y faire du commerce.

Le tourisme et les activités portuaires constituent également des secteurs économiques majeurs. Les ports de Ceuta et Melilla assurent des liaisons régulières avec la péninsule ibérique et servent de points de transit pour les marchandises entre l’Afrique et l’Europe.

Sur le plan sécuritaire, ces territoires abritent des installations militaires espagnoles et constituent des postes avancés pour la surveillance maritime du détroit de Gibraltar, zone de passage stratégique pour le transport maritime mondial et pour la lutte contre les trafics en tous genres.

Une relation bilatérale sous haute tension

Les relations entre Madrid et Rabat connaissent des fluctuations importantes depuis plusieurs décennies. Après la crise de 2021, une phase de réchauffement s’était amorcée en 2022 lorsque le gouvernement espagnol avait apporté son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, revenant sur une position traditionnelle de neutralité.

Ce revirement diplomatique avait suscité de vives critiques en Espagne, notamment de la part de l’opposition et d’une partie de la société civile, tout en provoquant une détérioration des relations avec l’Algérie. En contrepartie, le Maroc s’était engagé à renforcer la coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et le terrorisme.

La nouvelle escalade verbale autour de Ceuta et Melilla interroge sur la solidité de ce rapprochement. Les observateurs diplomatiques y voient soit une tactique de pression marocaine pour obtenir de nouvelles concessions, soit le reflet de débats internes au Maroc où certains courants militent pour une approche plus ferme sur les questions territoriales.

Des répercussions sur la vie quotidienne des habitants

Pour les populations de Ceuta et Melilla, ces crises diplomatiques récurrentes se traduisent par des perturbations concrètes. La fermeture temporaire des postes frontières, décidée unilatéralement par les autorités marocaines lors des périodes de tension, paralyse l’économie locale et affecte directement les travailleurs frontaliers.

Les habitants de ces enclaves, dont une partie importante est d’origine ou de culture marocaine, se trouvent pris en otage des querelles diplomatiques. Cette situation alimente un sentiment d’isolement et d’incertitude quant à l’avenir de ces territoires, malgré l’attachement majoritaire de leurs populations au maintien du lien avec l’Espagne.

La convocation de l’ambassadrice marocaine devrait donner lieu à des clarifications dans les prochains jours. Reste à savoir si cette démarche permettra d’apaiser les tensions ou si elle marquera le début d’un nouveau cycle de crispations entre deux pays dont la coopération apparaît pourtant indispensable sur de nombreux dossiers régionaux.